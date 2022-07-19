Çankaya Halk Kart 11. Dönem Başvuruları Başladı

Çankaya Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı ' Çankaya Halk Kart'ın 11. dönem başvuruları başladı. 600 TL nakdi destek sağlayan Halk Kart'a son başvuru günü 5 Ağustos olacak.

Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Halk Kart'ın yeni dönem başvuruları başladı. İhtiyaç sahipleri https://www.cankaya.bel.tr/halkkart linki üzerinden başvuru yapabilecekler. 600 TL nakdi destek sağlayan Halk Kart'a son başvuru günü 5 Ağustos olacak. Sosyal demokrat belediyeciliğin örneklerini hayata geçiren Çankaya Belediyesi'nin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar 3.130 hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya'da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, özellikle pandemi sürecinde farklı meslek gruplarına sosyal ve ekonomik yardımlarda bulunduklarını kaydederek, ihtiyaç sahibi ailelere de Halk Kart dağıtımı yapmaya devam ettiklerini ifade etti. Halk Kart uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine nakdi destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Alper Taşdelen, "Biz, 'Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir' anlayışı ile hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimde belediyenin kaynaklarını halkımız için harcayacağımızın sözünü vermiştim. Çankaya Belediyesi olarak bizim bir tek hizmet ettiğimiz halkımızdır. İhtiyaçlarını biliyor, yardımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilmediği için Halk Kart verilemiyor.

Çankaya Belediyesine ait Kadın Sığınma Evinde kalan kadınlara, 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı alanlara ve sosyal güvencesi olmayanlara yapılan yardımlarda öncelik tanınıyor.

Eşi, kendi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin adına tescilli taşınmaz mal kaydı olanlara Halk Kart yardımı yapılmıyor.

Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet edenlerin yararlanabileceği Halk Kart'a Çankaya Belediyesi internet sayfasından başvurulabiliyor.

ANKA / Yerel