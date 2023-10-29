Canik'te Bekir Develi söyleşisi

Samsun'un Canik Belediyesi tarafından düzenlenen program ile Yapımcı ve Yazar Bekir Develi vatandaşlarla bir araya geldi.

Samsun'un Canik Belediyesi tarafından düzenlenen program ile Yapımcı ve Yazar Bekir Develi vatandaşlarla bir araya geldi.

Canik Belediyesi tarafından, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde 'Kudüs Bizim Neyimiz Olur?' isimli söyleşi programı düzenlendi. Programda, sevilen isim Yapımcı ve Yazar Bekir Develi vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Develi'nin Kudüs, Mescid-i Aksa, milli ve manevi değerler üzerine anlatıları vatandaşlar tarafından ilgi ve dikkatle takip edildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Bekir Develi'ye katılımlarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

"İsrail, insanlık suçu işliyor"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, şehir içinden ve şehir dışından yüzlerce vatandaşın katıldığı programda gerçekleştirdiği konuşmada, İsrail'in Filistin'de açık bir şekilde soykırım yaptığını vurguladı. Başkan Sandıkçı, "Sözde devlet İsrail, her geçen gün savaş suçlarına bir yenisini daha ekleyerek, tüm vahşiliğiyle ve barbarlığıyla Filistinli kardeşlerimizin canına kastediyor, gözler önünde soykırım gerçekleştiriyor. İsrail insanlık suçu işliyor. Bizler, dünya sussa da Filistinli kardeşlerimiz için susmayacağız" diye konuştu.

Cumhuriyet'in 100. yılını ve vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Cumhuriyetimizin 100. yılına kavuşmanın sevincini paylaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Vatan uğrunda şehadete eren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya, ülkemize, milletimize ve Canik'imize nice hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa ayrıca, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın eşi Selma Sandıkçı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN