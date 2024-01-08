Canik Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Desteklerini Sürdürüyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşlara yönelik ayni ve nakdi destekleri sürdürdüklerini söyledi.

"Vatandaşlarımızın ihtiyaç takiplerini gerçekleştiriyoruz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ısınma desteği kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara soba teslimlerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, ayni yardımlar kapsamında mobilya ve ev eşyası desteklerini de sürdürdüklerini ifade etti.

" Canik Belediyesi vatandaşların yanında"

Canik'te ısınma desteklerinin süreceğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde sosyal yardım çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza ısınma desteğimiz çerçevesinde soba teslimlerini gerçekleştiriyoruz. Hazırlanan sobaları vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyor, ekiplerimizle birlikte kurulumlarını gerçekleştiriliyoruz. Kış ayları süresince soba ve kömür yardımlarının da dahil olduğu ısınma desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Mobilya ve ev eşyası desteği

İlçedeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşların ihtiyaç takiplerini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizdeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç takiplerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Canik'te hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyor, gönüllere ulaşıyoruz. Mobilya ve ev eşya desteğimizin de dahil olduğu ayni desteklerimizi ve nakdi desteklerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın talepte bulunduğu ve ekiplerimiz tarafından belirlenen ihtiyaç ürünlerini ve malzemelerini hazır hale getirerek vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN