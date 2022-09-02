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Çanakkale haberi... Çanakkale'de Issız Cuma hayrı yapıldı

Yerel Haberler

Çanakkale habere göre Çanakkale'de Issız Cuma hayrı yapıldı Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bu sene 18'incisi düzenlenen Issız Cuma hayrı yapıldı.

Çanakkale'de Issız Cuma hayrı yapıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bu sene 18'incisi düzenlenen Issız Cuma hayrı yapıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyü ile Çakıroba köyleri arasında bulunan tarihi Issız Cuma Camiinde, Kale Grubu tarafından bu yıl 18' incisi yapılan Issız Cuma Hayrı gerçekleşti. Cami de okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif ile başladı, Cuma namazının kılınmasıyla devam etti. Mevlidi Şerif'e, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Musa Akman, Yenice ilçe Müftüsü Metin Güvenir ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazını müteakip cemaate yemek ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Yerel

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