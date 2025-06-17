Çanakkale'de Tarımsal Sulama Elektrik Aboneliklerine Denetim Başlatıldı

Çanakkale'de tarımsal sulama için elektrik aboneliği kullanan elektrik abonelerine amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığına dair denetimler yapılıyor.

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı ve talimatı çerçevesinde izinlendirme işlemleri yapılan tarımsal sulama kapsamında kullanılan elektrik aboneliklerine ilişkin Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürülüğü tarafından denetimler başladı. Bakanlıktan gelen talimat gereği il genelinde yapılacak denetimlerde; tarımsal sulama aboneliklerinin mevzuata uygunluğu ve amacı dışında kullanılıp kullanılmadıkları kontrol ediliyor. Tarımsal sulama amacı ile izin alan abone sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları adına, elektrik aboneliklerinin başka amaçlarla kullanılmaması gerekiyor. Amacı dışında kullanıldığı tespit edilen tarımsal elektrik abonelikleri ekipler tarafından tespit edilerek abonelikleri iptal edilip yasal işlem uygulanacak. - ÇANAKKALE