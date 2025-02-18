Çanakkale'de Şiddetli Yağış Sonrası Çöken Köprünün Yeniden Yapımına Başlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çöken köprünün yapımına başlandı.

Ayvacık'ın Balabanlı köy yolunu Koyunevi köyü sahiline bağlayan dere üzerindeki köprü dün etkili olan şiddetli yağış sebebiyle çökmüştü. Ayvacık İlçe Özel İdaresi ekipleri çöken köprünün yeniden yapılması için çalışma başlattı. Ayvacık Kaymakamlığı konu ile ilgili olarak, "Sağanak yağış sebebiyle Koyunevi köyü Sokakağzı koyu ile Bektaş köyü Sivrice koyu arasında bulunan dere yatağımız içerisinde menfez yenileme çalışmaları başlamıştır. Ulaşıma kapatılan sahil yolu bağlantımız da en kısa sürede açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bugün itibarıyla tamamlanacak köprü ve menfez çalışmaları sonrasında sahil yolu bağlantısı da tekrar ulaşıma açılacak. - ÇANAKKALE