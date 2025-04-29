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Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
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Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılan feribot seferleri, devam eden poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm planlı seferlerin yapılamayacağını açıkladı.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine dün fırtına nedeniyle iptal edilen tarifeli feribot seferleri bugünde devam eden poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Dün de bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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