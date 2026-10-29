Çanakkale'de feribotlardaki gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

Çanakkale'de deniz araçlarında bulunan gıda işletmelerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren feribotlarda hizmet veren gıda satış işletmelerine yönelik gıda kontrol ve denetimler gerçekleştirildi. Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerde, deniz seyahati yapan yolculara sunulan gıda ürünleri ve işletmelerin hijyen şartları titizlikle incelendi. Denetimler çerçevesinde; gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, ürünlerin muhafaza şartları ve soğuk zincir uygulamaları, işletme ve personel hijyeni, etiket bilgileri ve mevzuata uygunluk ilgili mevzuat çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından kontrol edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı