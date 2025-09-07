Haberler

Çanakkale'de Düğün Fotoğrafları Asfalt Döküm Alanında Çekildi

Çanakkale'de Cengiz Köse ve Buket Baş çifti, düğün fotoğraflarını damadın çalıştığı sıcak asfalt dökme alanında çekti. Renkli görüntülerin oluştuğu fotoğraf çekiminin ardından çift, Gündoğdu köyünde düğün yaptı.

Çanakkale'de bir çift, damadın operatör olarak çalıştığı sıcak asfalt dökme çalışmalarının yapıldığı bölgede düğün fotoğrafını çektirdi.

Çanakkale'de yaşayan Cengiz Köse ve Buket Baş çifti ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istedi. Evlilik kararı alan çiftin seçtiği düğün fotoğrafı çekim mekanı ise duyanları şaşırttı. Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sıcak Asfalt Döküm ekibinde sürücü operatörü olan Cengiz Köse, düğün fotoğrafı çekim mekanı olarak çalıştığı yeri tercih etti. Köse, bu sefer çalışma alanına ekipmanlarıyla değil eşiyle düğün fotoğrafı çektirmeye gitti. Biga Kayapınar-Ağaköy yolunda sıcak asfalt dökme çalışmaları yapıldığı sırada çift ise düğün fotoğrafı çekimini gerçekleştirdi. Fotoğraf çekimi renkli görüntülere sahne oldu. Çekim sonrasında ise çift Biga ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde düğün yaparak dünyaevine girdiler. - ÇANAKKALE

