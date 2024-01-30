Çanakkale'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 1. Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Boğaz ve Garnizon Komutan V. Deniz Albay Faik Tümürözü, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, İl müdürleri, STK temsilcileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk tarafından yapılan bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yapılan faaliyetlerin gerçekleşme oranları ve yapılan çalışmalar, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile ilin yapılan Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) anket sonuçları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantı da, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Kağan Gencer ve kurum psikoloğu Hanife Çakan tarafından, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Ceza ve İnfaz Kurumunda yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadelenin, çocuklar için, gençlik için, gelecek için gerçekten çok önemli bir mücadele olduğunu vurgulayan Vali İlhami Aktaş, bağımlılıkla mücadele konusunda çalışan tüm kurum-kuruluş temsilcilerine teşekkür ederek, tüm toplumu bağımlılıktan korumak için her kurumun çok titiz çalışması gerektiğini belirtti. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından gündem önerisi ve bir sonraki toplantıda sunum yapacak kurumların belirlenmesi ile son buldu. - ÇANAKKALE