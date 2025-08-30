Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Çanakkaleliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı için kortej yürüyüşü düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, ellerde bayraklar ve Atatürk posterleri ile sokaklarda yürüyüş yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Akşam saat 19.15'te ise kortej yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi, Çanakkale sokaklarında ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı için yürüdü. Yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kortej yürüyüşü, Atatürk Caddesi'nden başlayarak Anadolu Hamidiye Tabyası'nda son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
