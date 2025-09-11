Çanakkale'de 101 Yaşındaki Kadının Doğum Günü Kutlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, köylüler 101 yaşındaki kadının doğum gününü pasta keserek kutladılar.

İlçeye bağlı Paşaköy köyünde, evinde yalnız yaşayan 101 yaşındaki Ayşe Gülücü'yü, Paşaköy Köy Muhtarı Özgür Akkurt ve beraberindeki bir grup köy halkı, yaş günü sebebiyle evinde ziyaret etti. 101 yaşına giren köyün en yaşlısı olan Ayşe Gülücü'ye üzerinde 101 ve 'iyi ki doğdun' yazılı pasta götüren köylüler, aynı zamanda güne özel bir afiş de hazırlattı. Gülücü'nün ailesinin de katıldığı yaş günü kutlamasında köylüler yaşlı kadınla fotoğraf çektirdi.

Doğum günü kutlamasının köyde ilk kez yaşandığını ifade eden Köy Muhtarı Özgür Akkurt, "Ayşe teyzemiz hayatında hiç doğum günü kutlamamıştı. Ailesiyle beraber bir sürpriz yapalım dedik. O da çok duygulandı. Güzel bir birliktelik ve beraberlik oldu. Ayşe teyzemiz köyün en yaşlısı. Allah uzun ömür versin. Köylülerimizin de büyük bölümü Ayşe teyzemizin doğum gününü kutladı" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE