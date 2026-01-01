Çamlıca'da mest eden gün batımı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Çamlıca Tepesi beyaz örtüyle kaplandı. Kentin en yüksek noktalarından biri olan Çamlıca, karla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu. Özellikle Çamlıca Kulesi ve Büyük Çamlıca Camii, gün batımıyla birleşen manzarasıyla adeta görsel bir şölen sundu.

Akşam saatlerinde gökyüzünün kızıl ve turuncu tonlara bürünmesiyle birlikte karla kaplanan Çamlıca Tepesi, izleyenleri mest etti. Beyaz örtüyle çevrelenen Çamlıca Kulesi modern mimarisiyle dikkat çekerken, Büyük Çamlıca Camii de ihtişamlı siluetiyle manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Ortaya çıkan eşsiz görüntüler, İstanbul'un kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, karla kaplı Çamlıca Tepesi, kule ve caminin gün batımıyla bütünleşen manzarası net bir şekilde görüldü. İstanbul'un simge noktalarından biri olan Çamlıca, kış mevsiminde de şehrin en özel manzaralarından birini sundu. - İSTANBUL