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Çamlıca Cami'nde Bayram namazı coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Emre Sertdemir - Yerel
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Çamlıca Cami'nde Bayram namazı coşkusuİSTANBUL Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Çamlıca Camii'ne akın etti.

Çamlıca Cami'nde Bayram namazı coşkusu

İSTANBUL Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Çamlıca Camii'ne akın etti. Binlerce kişi bayram namazını Çamlıca Camii'nde kıldı.

Kurban Bayramında vatandaşlar bayram namazını kılmak için cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'ne akın etti. Binlerce vatandaşın bayram namazını kılmak için tercih ettiği Çamlıca Camii tamamen doldu. Vatandaşlar bayram namazlarını kıldıktan sonra bayramlaştı.

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Yerel

Çamlıca Kurban Cami Yerel Güncel Haberler

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