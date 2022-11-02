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Camilerde engellilere uygun namaz kılma yerleri oluşturuldu

Yerel Haberler

Camilerde engellilere uygun namaz kılma yerleri oluşturuldu

Adıyaman Müftülüğü tarafından engellilerin daha rahat ibadet edebilmeleri için camilerde engellilere yönelik namaz kılma yerleri oluşturuldu.

Adıyaman Müftülüğü tarafından engellilerin daha rahat ibadet edebilmeleri için camilerde engellilere yönelik namaz kılma yerleri oluşturuldu.

Engelli vatandaşların camilerde daha rahat ibadet edebilmeleri adına çalışmalar yürüten Adıyaman İl Müftülüğü, kent merkezinde bulunan 3 camide erişebirliğe uygun engelli namaz yerleri yaptı. Engellilere yönelik her zaman çalışmalar içerisinde bulunduklarını dile getiren İl Müftüsü Mehmet Taştan, "bütün insanlar eşref-i mahlukattır. İslam dini engelliler engelsizler diye ayırmıyor. Engelli kardeşlerimizin de camide cemaate katılarak namaz kılmalarını önemsiyoruz. Bu bağlamda müftülüğümüz engelli koordinatörlüğü tarafından yapılan çalışma ile Merkez Musalla, Yavuz Selim ve Altınşehir camilerimizde bedensel engelli kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri ile standartlara uygun yapılan rampalardan çıkarak belirlenen alanda cemaatle namaz kılabilecekler. Bu çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını dilerken, emeği geçen herkese ise teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Taştan Adıyaman Yerel Haberler

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