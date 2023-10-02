Camiler ve Din Görevlileri Haftası Posof'ta kutlanıyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde Mevlidi Nebi haftasından sonra Camiler ve Din Görevlileri haftası da etkinliklerle kutlanıyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Mevlidi Nebi haftasından sonra Camiler ve Din Görevlileri haftası da etkinliklerle kutlanıyor.

Posof İlkokulu konferans salonunda yapılan etkinliğe Posof kaymakamı Emrah Akduman, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve ilçe protokolü katıldı.

Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşması ilçe müftü vekili Turan Çiftçi tarafından yapıldı. İlçe müezzini Talat Aydın tarafından ilahi okundu, Diyanet Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi yapıldı.

Programa katılan Ardahan İl Müftüsü Adem Karadeniz tarafından "Peygamberimiz, iman ve istikameti" konusunda konferans verdi. - ARDAHAN