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Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Tomarza'da emekli din görevlileri buluştu

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Tomarza'da emekli din görevlileri buluştu
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kayseri’nin Tomarza ilçesinde program ve ziyaretler düzenlendi. İlçe Müftülüğü’ndeki kahvaltıda emekli din görevlileri bir araya geldi; Müftü Sami Özgün ile Kaymakam Selim Eser’i ziyaret eden emekli görevlilere Eser teşekkür etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çeşitli program ve ziyaretler gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen kahvaltı programında, ilçede görev yapmış emekli din görevlileri bir araya geldi. Emekli hocalar eski çalışma arkadaşlarıyla hasret giderirken, İlçe Müftüsü Sami Özgün ve müftülük personeliyle de sohbet etti. Emekli din görevlileri, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Müftü Sami Özgün'e teşekkür etti. Etkinlikler çerçevesinde emekli din görevlileri; İlçe Müftüsü Sami Özgün ile birlikte Tomarza Kaymakamı Selim Eser'i ziyaret etti.

Kaymakam Eser, ilçeye yaptıkları hizmetlerden dolayı emekli din görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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