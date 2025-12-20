Haberler

Yavru kedi camide vaaz sırasında cemaatle ve tesbihle oynadı

Yavru kedi camide vaaz sırasında cemaatle ve tesbihle oynadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'deki bir camide, cuma namazı öncesi verilen vaaz sırasında içeri giren yavru kedi, cemaatle oynayarak herkesin dikkatini çekti. Vatandaşlar tarafından kaydedilen sevimli anlar, camide neşeli bir atmosfer yarattı.

Gümüşhane'de Karşıyaka Mahallesi'ndeki Karşıyaka Camii'nde cuma namazı öncesi verilen vaaz sırasında camiye giren yavru kedi, cemaatle oyun oynadı.

Vaaz esnasında cami içerisinde dolaşan yavru kedi, saf arasında oturan vatandaşların yanına gelerek zaman zaman tesbihlerle oynadı. Cemaatin dikkatini çeken sevimli anlar, vatandaşlar tarafından tebessümle karşılandı. Yavru kedinin cami içerisindeki hareketleri, camide bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cuma namazı sırasında kedinin o anlarını kayda alan Ersin Çoban, "Cuma namazının ilk 4 rekatını kılarken kedinin saflar arasından geçtiğini gördüm. Hoca vaaz verirken safların arasına iyice girdiğini gördüm. Biraz da oyuncu olduğunu fark ettim. O ara vaazı dinleyemedim ama kediyle orada tatlı bir vakit geçirdik" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
title