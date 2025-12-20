Yavru kedi camide vaaz sırasında cemaatle ve tesbihle oynadı

Gümüşhane'de Karşıyaka Mahallesi'ndeki Karşıyaka Camii'nde cuma namazı öncesi verilen vaaz sırasında camiye giren yavru kedi, cemaatle oyun oynadı.

Vaaz esnasında cami içerisinde dolaşan yavru kedi, saf arasında oturan vatandaşların yanına gelerek zaman zaman tesbihlerle oynadı. Cemaatin dikkatini çeken sevimli anlar, vatandaşlar tarafından tebessümle karşılandı. Yavru kedinin cami içerisindeki hareketleri, camide bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cuma namazı sırasında kedinin o anlarını kayda alan Ersin Çoban, "Cuma namazının ilk 4 rekatını kılarken kedinin saflar arasından geçtiğini gördüm. Hoca vaaz verirken safların arasına iyice girdiğini gördüm. Biraz da oyuncu olduğunu fark ettim. O ara vaazı dinleyemedim ama kediyle orada tatlı bir vakit geçirdik" dedi. - GÜMÜŞHANE