Yavru kedi camide vaaz sırasında cemaatle ve tespihle oynadı
Gümüşhane'de Kemaliye Camii'nde cuma namazı öncesi verilen vaaz sırasında camiye giren yavru kedi, cemaatle oyun oynayarak dikkat çekti.
Gümüşhane'de Karşıyaka Mahallesi'ndeki Kemaliye Camii'nde cuma namazı öncesi verilen vaaz sırasında camiye giren yavru kedi, cemaatle oyun oynadı.
Vaaz esnasında cami içerisinde dolaşan yavru kedi, saf arasında oturan vatandaşların yanına gelerek zaman zaman tespihlerle oynadı. Yavru kedinin cami içerisindeki hareketleri, camide bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - GÜMÜŞHANE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel