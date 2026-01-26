Sakin Şehir Çameli Turizm Master Planı kapsamında yol haritası yayınlandı
Denizli'nin Sakin Şehir Çameli ilçesinin 2026-2030 yıllarını kapsayan Turizm Master Planı sonuç raporu yayınlandı. Plan, sürdürülebilirlik anlayışıyla, bölge halkının beklentilerini gözeterek, iş birliği yapılacak kurumları ve eylem stratejilerini belirliyor.
Denizli'nin "Sakin Şehir Çameli" ilçesinde 2026-2030 yılları için somut olarak belirlenen çalışmalar doğrultusunda planlanan eylemler, kimlerin hangi süreçte neler yapacağı, hedeflerden sorumlu ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ortaya kondu. Ayrıca sürdürülebilirlik temel yaklaşımıyla, kurum ve kuruluşların görüşlerinin alındığı çalışmada bölgede yaşayanların beklentilerini gözeterek, bugünü ve geleceği birlikte dikkate alan anlayış ile stratejileri ve eylem planları oluşturuldu.