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Cam kenarına bırakılan kırıntılar, kuşlar için yeme dönüştü

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Denizli'de hasta odalarının cam kenarları kuşlar için bırakılan ekmek kırıntılarını fark eden Özel Egekent Hastanesi yönetimi, özel ambalajlarda kuşyemi hazırlatıldı. Hasta ve hasta yakınlarına dağıtılan yemler sayesinde kuşların aç kalmasının önüne geçilecek.

Cam kenarına bırakılan kırıntılar, kuşlar için yeme dönüştü

DENİZLİ - Denizli'de hasta odalarının cam kenarları kuşlar için bırakılan ekmek kırıntılarını fark eden Özel Egekent Hastanesi yönetimi, özel ambalajlarda kuşyemi hazırlatıldı. Hasta ve hasta yakınlarına dağıtılan yemler sayesinde kuşların aç kalmasının önüne geçilecek.

Denizli Özel Egekent Hastanesi, doğadaki canlıları da unutmadı. Sağlık alanında yaptığı başarılı çalışmalarla öne çıkan hastane yönetimi, hasta ve yoğun bakım odalarının camlarına kuşların beslenmesi amacıyla bırakılan ekmek kırıntılarını fark edince örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Hastane yönetimi tarafından hazırlatılan ambalajlı kuşyemleri, hasta ve hasta yakınlarına hediye edildi. Yemlerin kuşların yoğun bulunduğu bölgelerde doğaya veya uygun yerlere bırakılmasıyla doğal yaşamın korunmasını sağlanacak.

Hastane olarak yaptıkları indirim, sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte binlerce kişiye en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için her biri alanında isim yapmış uzman kadroyla çalıştıklarını anlatan Özel Egekent Hastanesi Genel Müdürü Zehra Üstek Künarcı, "Hastane olarak kentin sağlığıyla birlikte kültürel ve sosyal etkinliklerinde içinde olmaya özen gösteriyoruz. Festivallerde, dernek etkinliklerinde bizleri ve hastanemizi her yerde görebilirsiniz. Bunları yaparken de doğadaki canlıları asla unutmuyoruz. Sokak hayvanlarımıza, hayatlarını kolaylaştırmak adına elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya da gayret gösteriyoruz" dedi.

"Camlara ekmek parçaları bırakıldığını gördük"

Hastanenin çevresinde, yıkılıp parka çevrilen eski cezaevi bölgesinde farklı türlerden birçok kuşun yaşadığını fark ettiklerini kaydeden Zehra Üstek Künarcı, "Hastanemizde yoğun bakım odalarıyla birlikte toplamda 110 odamız bulunuyor. Normal hasta odalarımızın camlarına kuşlar için hasta yakınlarımızın ekmek parçaları bıraktığını gördük. Doğadaki kuşların belli bir düzenle beslenmelerine katkı sağlamak içinde özel paketlerde kuşyemleri hazırlattık. Bu yem paketlerini hasta yakınlarımıza görevlilerimiz aracılığıyla ulaştıracağız, hediye edeceğiz. Kendilerinden paketlerin içindeki yemleri kuşların yoğun bulunduğu bölgelere, ağaçlık alanlara, uygun yerlere bırakmalarını isteyeceğiz. Doğamızı, doğadaki canlılarımızı da önemsiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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