Çaldıran Beyaza Büründü: Kar Yağışı İlçeyi Kapladı

Çaldıran beyaza büründü

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Van'ın 2050 rakımıyla yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Çaldıran ilçesinde kar yağdı. Gece geç saatlerde başlayan ve belli aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar eksi 20-25 derece dondurucu soğuklarla birlikte yaklaşık 1 metreye yakın kar yağışının aldığı ilçe, bu yıl belli aralıklarla kar gördü. İlçe sakinleri bahara hazırlanırken, gece yarısı aniden bastıran kar yağışı ilçeyi yeniden beyaza bürüdü.