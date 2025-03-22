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Çaldıran Beyaza Büründü: Kar Yağışı İlçeyi Kapladı

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Van'ın Çaldıran ilçesinde dün akşam başlayan etkili kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Geçmiş yıllarda sert kış koşlarının hakim olduğu ilçe, bu yıl geçen yıla oranla daha az kar yağışı ile karşılaştı.

Çaldıran beyaza büründü

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Van'ın 2050 rakımıyla yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Çaldıran ilçesinde kar yağdı. Gece geç saatlerde başlayan ve belli aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar eksi 20-25 derece dondurucu soğuklarla birlikte yaklaşık 1 metreye yakın kar yağışının aldığı ilçe, bu yıl belli aralıklarla kar gördü. İlçe sakinleri bahara hazırlanırken, gece yarısı aniden bastıran kar yağışı ilçeyi yeniden beyaza bürüdü.

Çaldıran Beyaza Büründü: Kar Yağışı İlçeyi Kapladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. EMİN ARVAS - Yerel
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