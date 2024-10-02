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Çakırhöyük Beldesi'ndeki Camiler Onarım Bekliyor

Çakırhöyük Beldesi'ndeki Camiler Onarım Bekliyor
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesi'nde 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan camiler, 1,5 yıl geçmesine rağmen henüz onarılmadı. Vatandaşlar, ibadetlerini yapmak için taziye evinde namaz kılmak zorunda kalıyor.

Adıyaman'ı Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan camiler onarılmayı bekliyor.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri, Çakırhüyük Beldesinde ciddi hasara yol açmış ve camiler ise hasar almıştı.

Depremler sırasında hasar gören Hacı Mustafa Yıldırım Camii ve Keysun Camii, üzerinden 1,5 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen her hangi bir onarım çalışmasının yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Vatandaşlar, ibadetlerini yapmak için camilere giremediklerinden dolayı, namazlarını camii yerine taziye evinde kılmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Belde sakinleri, camilerin onarımı için acil çözüm bulunmasını talep etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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