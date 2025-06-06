Çağlayan Beldesi'nde Şeker Toplama Geleneği Coşkuyla Devam Ediyor

Çağlayan Beldesi'nde Şeker Toplama Geleneği Coşkuyla Devam Ediyor
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Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde çocuklar, bayram dolayısıyla kapı kapı dolaşıp şeker toplama geleneğini sürdürüyor. Beldede, vatandaşlar çocukları şeker kaplarıyla bekliyor ve çeşitli çikolatalar dağıtıyor.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde yaşayan çocuklar hep birlikte kapı kapı dolaşıp şeker toplarken, ellerindeki şeker kapları ile çocukları bekleyen belde halkı geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bayramların en önemli gelenekleri arasında yer alan şeker toplama geleneği, Çağlayan Beldesinde tüm renkleri ile devam ediyor. Vatandaşlar, bayramın başlamasıyla birlikte evlerinde şeker kaplarıyla çocukları bekledi. Çeşit çeşit çikolataların dağıtıldığı bayramda çocuklar poşetlerle şeker topladı. Bazı vatandaşlarda çocuklara harçlık vermeyi ihmal etmedi.

Kapı kapı gezip şeker toplayan çocuklar, "Bugün bayram. Tüm evleri gezdik. Bugün akşama kadar şeker toplayacağız, çok güzel şekerler topladık" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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