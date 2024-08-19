Çadıra giren yılanı demir çubukla böyle yakaladı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadıra giren yılanı eline aldığı demir çubukla yakalamayı başaran vatandaş o anları saniye saniye kaydetti.

Yaz aylarının gelmesiyle ve aşırı sıcaklıkların artmasından dolayı bazı sürüngen canlılar, insanların yaşadığı yaşam alanlarına giriyorlar. İnsanların yaşam alanlarında genellikle en çok karşılaştıkları sürüngen yılan oluyor. Kırıkhan ilçesi Reşatlı Mahallesi'nde vatandaşların arazisinde bulunan çadıra yılan girdi. Yılanın çadıra girdiğini fark eden vatandaşlar, yılanı kendi çabalarıyla yakalamayı başardılar. Yılan vatandaşlar tarafından yerleşim alanından uzak bir noktaya bırakıldı. Depremzede vatandaşın yılanı yakaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.