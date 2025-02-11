Büyükçekmece'de Yokuştan Kayarak Elektrik Direğine Çarpan Araç

İstanbul Büyükçekmece'de yokuştan çıkamayan aracın el freni çekilince geri geri kayarak elektrik direğine çarptı.

Edinilen bilgilere göre olay Büyükçekmece Gerede Caddesi'nde yaşandı. Bir araç yokuştan çıkamayınca sürücü el frenini çekti. El freni çekilen araç geri geri kayarak elektrik direğine çarptı. Bir araçta ilerlemekte zorluk çekti. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL