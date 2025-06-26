Büyükçekmece'de 'Bir Fırça, Bin Duygu' Sergisi Açıldı

Büyükçekmece'de 'Bir Fırça, Bin Duygu' Sergisi Açıldı
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Büyükçekmece'de 16 kadın sanatçının eserlerini bir araya getiren 'Bir fırça, bin duygu' sergisi, sanatseverlerle buluştu. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir.

Büyükçekmece'de sanatın evrensel diliyle duyguları tuvale taşıyan 16 kadın sanatçının eserlerinden oluşan "Bir fırça, bin duygu" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Sanatın evrensel diliyle duyguları tuvale taşıyan 16 kadın sanatçının eserlerinden oluşan "Bir fırça, bin duygu" sergisi, sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergideki eserler, kadın sanatçıların yıllar içinde biriktirdiği duyguları, içsel yolculukları ve kişisel hikayelerini anlatıyor.

30 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilir

Renklerin, dokuların ve kompozisyonların ustalıkla bir araya geldiği "Bir Fırça, Bin Duygu" Sergisi'nde, kadın sanatçıların farklı tekniklerle, bir kalıba bağlı kalmadan, özgürce ve içtenlikle ortaya koyduğu eserler yer alıyor. Sergide, tuvalde can bulan kadın portreleri, zarafetle betimlenmiş hayvan figürleri ve doğanın dinginliğini yansıtan manzaralar sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Kadın sanatçıların duygularının fırça darbeleriyle hayat bulduğu "Bir fırça, bin duygu" Sergisi, 30 Haziran tarihine kadar İbrahim Çallı Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilir. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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