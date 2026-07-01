Haberler

Yangının kontrol altına alınmasının ardından Nene Hatun gemisi Büyükada'dan ayrıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükada'daki yangının kontrol altına alınmasının ardından Nene Hatun Acil Müdahale gemisinin Ada'dan ayrıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükada'daki yangının kontrol altına alınmasının ardından Nene Hatun Acil Müdahale gemisinin Ada'dan ayrıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yangının kontrol altına alınmasının ardından Nene Hatun Acil Müdahale gemimiz görevini tamamlayarak dönüşe geçmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası

Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı

Yaşlı kadını vahşice öldüren katil, tanıdık çıktı
İzmir'de yediemin otoparkında yangın: 50 motosiklet ve 12 araç yandı

Neredeyse sağlam araç kalmadı
Bakan Yumaklı'dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap

Elini öpmek isteyen çocuğa verdiği yanıt güldürdü
Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi

Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' deyip ligden çekildi
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!