Yıllar önce kapısına kilit vurulan İlk ve Ortaokulu yıkılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Büyük Tekke Köyü'nde 7 yıldır kapalı bulunan İlk ve Ortaokul binasının, yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke Köyündeki 7 yıl önce kapısı kilitlenen ve şimdilerde atıl halde bulunan İlk ve Ortaokulu'nda, bir süre önce deprem dayanıklılık testi kapsamında numuneler alındı. Yapılan incelemeler sonrası hazırlanan raporda, okul binasının deprem riski taşıdığı tespit edildi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıkım kararı sonrası söz konusu alanın Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu'na dönüştürüleceği öğrenildi. - ZONGULDAK