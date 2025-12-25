Haberler

Yıllar önce kapısına kilit vurulan İlk ve Ortaokulu yıkılıyor

Yıllar önce kapısına kilit vurulan İlk ve Ortaokulu yıkılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 7 yıldır kapalı olan İlk ve Ortaokul binası, yapılan incelemelerde depreme dayanıksız bulundu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıkılmasına karar verildi. Yıkım sonrası alanın Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu'na dönüştürüleceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Büyük Tekke Köyü'nde 7 yıldır kapalı bulunan İlk ve Ortaokul binasının, yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke Köyündeki 7 yıl önce kapısı kilitlenen ve şimdilerde atıl halde bulunan İlk ve Ortaokulu'nda, bir süre önce deprem dayanıklılık testi kapsamında numuneler alındı. Yapılan incelemeler sonrası hazırlanan raporda, okul binasının deprem riski taşıdığı tespit edildi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıkım kararı sonrası söz konusu alanın Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu'na dönüştürüleceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltındaki Sadettin Saran ifade verdi! İşte savcının talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı