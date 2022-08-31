Büyük Taaruz'un 100'üncü yılında Kuşadalılar meydanları Doldurdu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları, Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yapılan 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' konseri ile zirveye ulaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları, Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yapılan 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' konseri ile zirveye ulaştı. Yoğun ilgi gören konserde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ünlü müzik grubuna plaket ve çiçek takdim etti.

Kuşadası'nda Büyük Taarruz 'un 100'üncü yıl kutlamaları çerçevesinde sabah saatlerinde başlayan etkinlikler, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yapılan 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' konseri ile devam etti. Konserin açılış konuşmasını yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, konsere yoğun ilgi gösteren gençlere hitap ederek "Sevgili gençler, 26 Ağustos'ta başlayan o büyük taarruz bugün zaferle sonuçlandı ki sizler bugün yanınızdaki arkadaşlarınızla bir aradasınız. Cumhuriyetin çatısı altında hiçbir renk farkı gözetmeksizin omuz omuzasınız. İşte bu muhteşem güzelliği bize sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi sizin huzurunuzda minnetle anıyorum. Hepinize muhteşem bir gece diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunu sahneye davet eden Başkan Günel, ünlü müzik grubuna çiçek ve plaket takdim etti. Grubun solisti Kaan Boşnak ise Başkan Ömer Günel'e ve Kuşadası Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Şarkıları 7'den 70'e herkesin dilinde olan ünlü müzik grubu 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' konseri en çok gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Meydanı dolduran yüzlerce genç, ellerindeki Türk bayrağını sallayarak hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutladı. - AYDIN