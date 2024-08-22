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Büyük Taarruz'un 102. yılı Selçuk'ta kutlanacak

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Büyük Taarruz'un 102. yılı Selçuk'ta düzenlenecek törenle kutlanacak. Kurtuluş Yolu Anıtı'nda tarihin o anlamlı anına tanıklık edilecek. Ayrıca 'Kurtuluşun Kadınları' adlı tiyatro oyunu da sahnelenecek.

Büyük Taarruz'un 102. yılı Selçuk'ta 26 Ağustos Pazartesi günü saat 12.00'de Kurtuluş Yolu Anıtı önünde düzenlenecek törenle kutlanacak. Başkan Sengel, Kurtuluş Yolu Anıtı'nda bir kez daha tarihin o anlamlı anına hep birlikte tanıklık edeceklerini belirtti.

Kurtuluş Savaşının zaferle tamamlandığı, ülkenin işgal kuvvetlerden temizlendiği Büyük Taarruzu kutlamak amacıyla düzenlenen törende Selçuk bir kez daha, Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un bilimle sanatı birleştiren eseri Kurtuluş Yolu Anıtı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin görüldüğü ana tanıklık edecek"

Kurtuluşun Kadınları sahnelenecek

'Kurtuluşun Kadınları' adlı tiyatro oyunu ile izleyiciler, vatan savunmasında emek vermiş kahraman kadınların öykülerini yakından tanıma fırsatı bulacak. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı sebebiyle bu topraklar için mücadele etmiş, canını vermiş bütün "Kuvayi Milliye Kadınları"na ithaf edilmiş bu anlamlı gösteriye tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı ve Metin Güler'in yönettiği oyunda Çete Ayşe, Gördesli Makbule, Nezahat Onbaşı, Tayyar Rahmiye, Halide Edip, Halime Çavuş ve Kurtuluş Savaşı'na emek veren daha birçok kadının öyküsü izleyiciyle buluşacak. Oyun 15 yaş üzeri sanatseverler için gösterime açık olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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