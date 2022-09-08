Bursa haber: Nilüfer'de yaklaşık 500 çocuk sünnet oldu

Edinilen Bursa haberine göre Nilüfer'de yaklaşık 500 çocuk sünnet olduBURSA Nilüfer Belediyesi'nin 1999 yılından bu yana düzenlediği toplu sünnet töreninde bu yıl yaklaşık 500 çocuk daha sünnet oldu.

Nilüfer'de yaklaşık 500 çocuk sünnet oldu

BURSA Nilüfer Belediyesi'nin 1999 yılından bu yana düzenlediği toplu sünnet töreninde bu yıl yaklaşık 500 çocuk daha sünnet oldu. Aileler ve misafirlerin keyifli anlar yaşadığı gecede Başkan Turgay Erdem çocuklarla yakından ilgilenerek heyecanlarına ortak oldu.

Nilüfer Belediyesi'nin 20 yılı aşkın süredir düzenlediği geleneksel toplu sünnet şöleni, salgın sebebiyle verilen aranın ardından bu yıl geniş katılımla gerçekleşti. 2019 yılında 172 çocuğu sünnet ettiren Nilüfer Belediyesi bu yıl 470 çocuk sünnet ettirirken, ardından da çocukların aileleriyle eğlendiği özel bir gece düzenledi.

470 çocuğun sünneti, sünnet şölenine destek veren 10 hastanede, sterilize bir ortamda gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi de sünnet olan çocuklar ve aileleri için bir eğlence gecesi düzenledi. Nilüfer Davet'te gerçekleşen geceye Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in yanı sıra CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın, Prof. Dr. Yüksel Özkan, CHP İl Başkan Yardımcısı Turgut Özkan, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile mahalle muhtarları da katıldı.

Nilüfer Belediyesi din görevlisi Mehmet Çelebi'nin mevlit okumasıyla başlayan gecede sünnet olan çocukların ailelerinin ve yakınlarının katılımı yoğundu. Edilen duaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem sponsor olan hastane temsilcilerine teşekkür ederek plaket verdi. 500'e yakın ailenin mutluluğuna katkı koydukları için mutlu olduklarını belirten Başkan Erdem, "Yıllardır yapmış olduğumuz sünnet şölenini pandemi nedeniyle 2 yıldır yapamıyorduk. Bu yıl bunu daha coşkulu, daha büyük bir organizasyonla yapmak istedik ve bu yıl önceki yıllara göre daha fazla çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bugün burada sizlerle beraber olmak bizim en çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Biz çocuklarımızın bundan sonraki süreçte de yanlarındayız. Bu gecede yanımızda olan ve bizi destekleyen sponsor firmalara da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Başkan Erdem ve beraberindekiler daha sonra çocuklarla birlikte pasta keserek gecenin renkli anlarını da başlattı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Sanatçı Hübeye Arun'un şarkılarıyla sünnet çocukları, aileleri ve sünnet şölenine katılan misafirler doyasıya eğlendi. Başkan Turgay Erdem de çocuklar ve aileleriyle oynayarak mutluluklarına ortak oldu.