Bursa yerel haberi: Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'den Kaymakam Özarslan'a 'Hoş Geldin' Ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, göreve yeni atanan Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, görevine yeni başlayan Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkan yardımcıları Sibel Özer, Remzi Çınar, Osman Ayradilli ve Adem Vural'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Nilüfer ilçesi ve yapılan ortak çalışmalar ele alındı.

Nilüfer hakkında geniş bilgiler veren Başkan Turgay Erdem, "Bursa ve Nilüfer'e hoş geldiniz. Görevinizde başarılar diliyorum. Bursa'nın göz bebeği Nilüfer'e hizmet etmek ortak hedefimiz. Sizlerin de çalışmalarımıza vereceğiniz destekler bizi mutlu edecektir" dedi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Kaymakam Mustafa Özarslan da Nilüfer'e hizmet noktasında ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını söyledi.