Bursa Teknik Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin Saldırılarını Protesto Etti

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin halkına yönelik aylardır düzenlediği saldırıları protesto etti. Mimar Sinan Yerleşkesi'nde kurdukları çadırlarda Filistin için nöbet tutan öğrenciler, protesto yürüyüşü de düzenledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilk gününden itibaren tepkisini düzenlediği çeşitli programlarla dile getiren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) artan saldırılara da sessiz kalmadı. Bu kapsamda BTÜ öğrenci toplulukları "Gazze İçin Kampüsler Ayağa Yaşasın Küresel İntifada" diyerek bir haftalık çadır nöbetine başladı. Çadır nöbetindeki öğrencileri, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da yalnız bırakmadı. Öğrenciler, nöbet kapsamında protesto yürüyüşü de gerçekleştirdi. Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşte, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Prof. Dr. Sinan Uyanık, Genel Sekreter Selim Uzun, akademik ve idari personel ile öğrenciler de yer aldı.

Yürüyüşün ardından öğrenciler adına konuşan Halil İbrahim İnce, " İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı bu orantısız saldırılara ve savaş suçuna, dünya üniversitelerinden de tepkiler yükselmektedir. Columbia Üniversitesi, Yale Üniversitesi, New York Üniversitesi, Harvard Üniversitesi gibi dünya üniversiteleri, bu katliama sessiz kalmamaktadır. Üniversitelerin bu haklı mücadelesi ise ne yazık ki engellenmeye çalışılmaktadır. Bu kısıtlamaları ve İsrail'in uyguladığı vahşeti ülkemizdeki diğer üniversiteler gibi bizler de kınıyor, 'Gazze İçin Kampüsler Ayağa Yaşasın Küresel İntifada' diyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in orantısız ve ağır saldırılarıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye karşı 70 bin tondan fazla patlayıcı kullandığını ifade eden Halil İbrahim İnce, "Bu saldırılarda 14 bin 560'ı çocuk, 9 bin 582'si kadın olmak üzere toplam 33 bin 686 kişi hayatını kaybetti. 50 bine yakın kişi yaralandı ve yüz binlerce insan da yerinden edildi. İnsani yardımların bölgeye girişine izin verilmemesi nedeniyle başta bebekler ve çocuklar olmak üzere binlerce Filistinli temel gıdaya, temiz suya ve tıbbi malzemelere erişememektedir. İsrail, sivillere yapılan yardımları engelleyerek bunu bir savaş yöntemi gibi kullanması; hastanelere, hasta ve yaralıların toplu bulunduğu yerlerde kasten saldırı düzenlenmesi bir savaş suçudur" diye konuştu.

Uluslararası toplumu tedbir almaya davet ettiklerini ifade eden İnce, "Birleşmiş Milletler'in derhal ateşkes kararı alması ve bunun kararlı bir şekilde İsrail'e uygulatılması gerekmektedir. Yardıma muhtaç çocuk, kadın ve yaşlıların ihtiyaç duyduğu gıda ve ilaçların ulaştırılması amacıyla Gazze'de İsrail'in uyguladığı abluka kaldırılmalıdır. Savaş, soykırım ve insanlık suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrailli yetkililere ilişkin adil ve bağımsız yargılama sürecini işletilmelidir. Filistin halkının İsrail tarafından benzer katliamlara uğramasının engellenmesi hedefiyle başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmalıdır" şeklinde konuştu. - BURSA