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Bursa Teknik Üniversitesi'nden Çevre Dostu Ambalaj Projesi

Bursa Teknik Üniversitesi'nden Çevre Dostu Ambalaj Projesi
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Bursa Teknik Üniversitesi, petrolden elde edilen plastiklerin yerine çevre dostu biyobozunur ambalaj filmleri geliştirmek için yeni bir proje başlatıyor. Proje, doğal içeriklerle uzun raf ömrü sunan ambalajların üretimini hedefliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde yoğun petrol bazlı plastik kullanılan alanlara yönelik, çevre dostu alternatif yeni bir proje hayata geçiriliyor. Kolofan ile polimer esaslı biyobozunur ambalaj filmlerinin geliştirilmesini hedefleyen çalışma, birçok farklı sektörde kullanılabilecek. Ultraviyole ışınlarına dirençli olacak yeni nesil ambalaj, içindeki ürünlerin raf ömrünü de uzatacak.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Merve Genç yürütücülüğünde sürdürülen proje, TÜBİTAK 1002-A programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. "Polimerize Kolofan ile Polimer Esaslı Biyobozunur Ambalaj Filmlerinin Geliştirilmesi ve Derin Ötektik Çözeltilerin Plastikleştirici Olarak Kullanım İmkanlarının Araştırılması" başlıklı projede, danışman olarak Prof. Dr. Murat Ertaş, araştırmacı olarak ise Doç. Dr. Ömür Aras yer alıyor. Proje kapsamında, karaçam, kızılçam ve sarıçam gibi iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen kolofan maddesi kullanılarak film üretimi gerçekleştirilecek. Bu sayede, kolofanın yaygın kullanılan uygulama alanları dışında, daha az kullanımı olan ambalaj filmlerinde kullanımına dikkat çekilecek. Ham formda kırılgan, zayıf termal özelliklere sahip ve düşük oksidasyon direncine sahip olan kolofan, bu projede çeşitli yöntemlerle modifiye edilerek daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir forma dönüştürülecek. Böylece, yüksek oksidasyon direncine ve termal kararlılığa sahip biyobozunur ambalaj filmleri elde edilmesi hedefleniyor.

Ambalaj içindeki ürünün raf ömrü uzayacak

Proje yürütücüsü Merve Genç, geliştirecekleri ürünün tamamen doğal ve çevre dostu olacağını vurgulayarak, "Amacımız, doğal içeriklerle, doğaya zarar vermeden çözünebilen, ultraviyole ışınlara dayanıklı ve uzun raf ömrü sunan ambalaj filmleri üretmek. Özellikle plastik ambalajların doğada yüzyıllar boyunca kalıcı olması büyük bir çevresel sorun. Bizim geliştireceğimiz film ise kısa sürede doğada çözünebilecek ve çevreye zarar vermeyecek" dedi.

Düşük maliyetle yerli kolofan üretimi sağlanacak

BTÜ laboratuvarlarında geliştirilecek projede, aynı zamanda enerji ve maliyet tasarrufu da sağlanacak. Genç, projenin bir diğer önemli katkısının ise Türkiye'nin kolofan ithalatını azaltmaya yönelik olduğunu belirtti. TÜİK verilerine göre yalnızca 2023 yılında Türkiye, 28 bin tonun üzerinde kolofan ve türevleri ithal ederek yaklaşık 55 milyon dolar ödeme yaptı. Geliştirdiğimiz özgün yöntemle, yerli ham madde kullanarak katma değeri yüksek ürünler üretiminin sağlanmasını ve böylece ülkemizde reçine üretiminin yeniden canlanmasına önemli katkılar koymayı hedefliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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