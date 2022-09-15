Bursa haberleri! Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz, Kılıçdaroğlu'nu Mudanya Mütarekesi 100.Yılı Kutlamasına Davet Etti Yerel Haberler Bursa haber: Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl etkinliklerine davet etti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl etkinliklerine davet etti. Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı kutlama etkinliklerine Kılıçdaroğlu'nu davet eden Türkyılmaz şunları kaydetti: "Ülke topraklarında 100 yıllık kalıcı barışın sağlandığı mütarekeye ev sahipliği yapan Mudanyamızda; Mütareke'nin 100. yılı kutlama programını aktardım. Danışma Kurulumuzun belirlediği 'Barış' ödülünü, değerli yazar ve akademisyenlerin katkılarıyla çıkaracağımız '100 Yıllık Barış ve Kardeşlikle' kitabımızı, söyleşi ve konserlerimizi, 100. yıla yakışır kutlama programımızı anlattım. Kutlamalarımızı bu yıl 3-11 Ekim tarihleri arasında yapacağız. Mudanyamızda, Cumhuriyet değerlerini coşkuyla yaşamaya devam edeceğiz." Kaynak: ANKA / Yerel Kemal Kılıçdaroğlu Hayri Türkyılmaz Yerel Haberler

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