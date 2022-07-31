Bursa haberi... Nilüfer Belediyesi'nin Çalı Köy Filmleri Festivali'nde Ezel Akay Rüzgarı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Çalı Köy Filmleri Festivali'nin ikinci gün etkinlikleri kapsamında, yönetmen Ezel Akay sinemaseverlerle buluştu.

Nilüfer Belediyesi'nin, Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle bu yıl 6'ncısını düzenlediği Çalı Köy Filmleri Festivali'nin ikinci gün etkinliklerine oyuncu, yönetmen ve yapımcı Ezel Akay katıldı.

Hamit Ön'ün moderatörlüğünü üstlendiği "Bir Film Yapmak" isimli söyleşide Akay, film yapmak için arzu gerektiğine dikkat çekerek, "Bazı insanlar hikaye dinlemeyi sever, bazıları da anlatmadan duramaz. Fıkra anlatırlar, şaka yaparlar, yaşadıklarını öykülendirirler. Biraz yetenek ve arzu gerekiyor. Sonrasında bir cep telefonu yeter" diye konuştu.

Köy filmlerini 'hikayesi olmayan ancak atmosferi olan film tipleri' olarak nitelendiren Akay, bu tarzın artık bir klişesinin oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Köy filmlerini sevmiyorum. Ben çizgi roman okuyarak büyüdüm. Oyuncaklı, canlı, trajik, insanı yerinden oynatacak, izlendikten sonra dünyayı değiştirme arzusu veren filmlerden hoşlanıyorum. Eğlencelilik meselesini de bir tür artistik strateji olarak görüyorum. İnsanlara haz vermezseniz hiçbir şey alamazsınız. Bunun yollarından biri de eğlendirmektir. Eğlenmeyi sadece gülmek olarak düşünmeyin. Hep birlikte bir salon dolusu insanın ağlaması da bir eğlence. Merak, bulmaca çözme, sürpriz, gizemi ortaya çıkarma bunlar haz verici şeyler. Ben bu haz verici olmayı, bir artistik strateji olarak benimsedim. Bana uydu. İnsanın karakterine, dünya görüşüne uymalı. Bir acı ilacı, şekerlemeye sararak seyirciye sunmak gibi. Söylenen, anlatılmak istenen her şey de anlaşılır oluyor bu eğlence ve haz sayesinde. Bu, politik bir tavır."

Seçilen konunun, seçilen teknikle organik bir ilişkisi olması gerektiğini kaydeden Akay, estetik tercihlerin hikayeye uygun olduğunda teknolojinin çok önemi kalmadığını belirterek, "Zevkinizin, görüşünüzün, arzunuzun, beğendiğiniz şeylerin olması lazım. Taklit etmek hiç kötü bir fikir değil. Beğendiğiniz bir sanatçıyı taklit ederek, onun gibi düşünerek kendi hikayenizi kendi kimliğinize uygun hikayelere yaklaşabilirsiniz" dedi.

Ezel Akay, festival katılımcılarının sorularını da yanıtladı. Söyleşinin ardından Nilüfer Belediye Meclisi üyesi Osman Uçar, ünlü sanatçıya plaket vererek teşekkür etti.

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