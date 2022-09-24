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Bursa haberi: Karacabey'de sıfır atık konusunda somut adımlar

Yerel Haberler

Bursa haberi: Karacabey'de sıfır atık konusunda somut adımlar

Edinilen Bursa haberine göre Karacabey Belediyesi, kent genelinde sıfır atık uygulamasının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Karacabey Belediyesi, kent genelinde sıfır atık uygulamasının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Karacabey Belediyesi tarafından, 27 kırsal mahalleye zirai ambalaj atık toplama kutusu dağıtılırken, bu çalışmaların daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Karacabey Belediyesi'nin kent genelinde sıfır atık uygulamasının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi konusunda çalışmaları hız kesmiyor.

Karacabey Belediyesi tarafından, 27 kırsal mahalleye zirai ambalaj atık toplama kutusu dağıtıldı. Belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelere dağıtılan atık toplama kutuları vatandaşlarca teslim alındı.

Sıfır Atık projesine tam destek

Karacabey Belediyesi, büyük önem verdiği sıfır atık konusunda attığı bu adımlarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından titizlikle sürdürülen Sıfır Atık Projesine desteklerini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Uygulama ile yaşamın her alanında Sıfır Atık Projesinin desteklenmesi hedeflenirken, Belediye Başkanı Ali Özkan da gerçekleştirdikleri çeşitli projelerle Sıfır Atık seferberliğine tam destek verdiklerinin altını çizdi.

Bu tarz çalışmaların sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi için çok önemli olduğuna değinen Özkan, Karacabey Belediyesi olarak, bu konuda somut adımlar atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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