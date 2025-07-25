Bursa'daki Sallanan Köprü Vatandaşları Tedirgin Ediyor

Bursa'daki Sallanan Köprü Vatandaşları Tedirgin Ediyor
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Karacabey ilçesi ile Harmanlı Mahallesi arasındaki köprü, her araç geçtiğinde sallanarak sürücüleri korkutuyor. Köprünün aşırı kullanımı ve yapısal sorunları, vatandaşların güvenliğinden endişe duymasına neden oluyor. Yetkililerden köprünün onarımını talep ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesi ile Harmanlı Mahallesini birbirine bağlayan köprü, her araç geçtiğinde beşik gibi sallanıyor.

Her araç geçtiğinde insanların yüreğini ağzına getiren köprü, yıkılmamak için ayakta zor duruyor. Karacabey ile Harmanlı Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayan köprüyü kullanmak zorunda kalan sürücüler, ecel terleri döküyor.

Yıllar önce yapılmış köprünün ömrünü tamamladığı düşünülürken, vatandaşlar olumsuz bir durum yaşanmadan köprünün elden geçirilmesini talep etti. Köprünün bağlantılarını sağlayan duvarlar dökülürken, sadece otomobil veya hafif araç değil ağır tonajlı araçların da geçmesi dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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