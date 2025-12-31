Haberler

Bursa şehir merkezi de beyazlara büründü

Güncelleme:
Bursa'da 2025 yılının son gününde etkili olan ani kar yağışı, şehir merkezini beyaz örtüyle kapladı. Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Meteoroloji, yağışların aralıklarla devam edebileceğini bildirdi.

Bursa'da 2025 yılının son gününde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı. Önce sulu kar şeklinde görülen yağış, ilerleyen dakikalarda lapa lapa kara dönüştü. Yaklaşık 5 dakika içinde kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Ani bastıran kar yağışıyla birlikte araçların üzeri ve yol kenarları karla kaplanırken, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. Özellikle şehir merkezinde etkili olan yağış, vatandaşlara yılın son gününde kartpostallık görüntüler sundu.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15-20 santimetreyi aştı. Uludağ ve çevresinde kar yağışı etkisini sürdürürken, ekipler muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

