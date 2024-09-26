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Bursa'da Yaya Trafik Kazası: 66 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki S.A., otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sırasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı

BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen H.Ş. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen S.A. (66)'ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan S.A. kanlar içerisinde yerde kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kazanın olmaması için tedbir alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan S.A.'yı yaptıkları ilk müdahale sonrası Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, vatandaşlar yola üst geçit istediklerini belirtti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da Yaya Trafik Kazası: 66 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - Yerel

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