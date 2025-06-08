Bursa'da Veteriner Kliniğinde Şok Anlar: Kadın Bayıldı

Bursa'da Veteriner Kliniğinde Şok Anlar: Kadın Bayıldı
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Bursa'da bir kadın, köpeğini tedavi için veterinere getirdiği sırada aniden bayılarak panik oluşturdu. Tansiyon rahatsızlığı nedeniyle bayılan kadının durumu iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da köpeğini tedavi için veterinere getiren bir kadın, muayene sırasında aniden bayılarak kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu.

Karacabey'de köpeğini tedavi için veteriner kliniğinde getiren bir kadın, muayene sırasında veterinere yardımcı olmak için köpeğinin ayaklarından tuttu. Köpeğin ayaklarından tutarken tansiyonu düşen kadın aniden yere yığıldı. Olayın ardından veteriner kliniğinde kısa süreli bir telaş yaşansa da, kadının bilinci kısa sürede yerine geldi. Tansiyon rahatsızlığı sebebiyle ara sıra bayılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeğin ise o anları sakince izlemesi dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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