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Bursa'da Trafik Kuralları Eğitimi: 1538 Veli ve 887 Öğrenci Katıldı

Bursa'da Trafik Kuralları Eğitimi: 1538 Veli ve 887 Öğrenci Katıldı
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla kent merkezinde bin 538 veli ve 887 öğrenciye trafik kuralları eğitimi düzenledi. Eğitimde Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı da kullanıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezinde bin 1538 veli ve 887 öğrenciye trafik kuralları eğitimi verdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması ve Otoyol Jandarması timleri, geleceğin sürücü adayları öğrencilere trafik kuralları eğitimi verdi. Kent merkezinde verilen eğitime bin 538 veli ve 887 öğrenci katıldı. Bursa merkezine kurulan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da ziyaret etti. Vatandaşlar, bu tarz eğitimlerden memnun olduklarını belirttiler. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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