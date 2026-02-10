Bursa'da iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Ayşe T. (30) yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Gençler ile Mikail sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Gençler Sokak'ta seyir halinde olan Cafer E. (60) yönetimindeki 16 PM 669 plakalı otomobil, Mikail Sokak'tan çıkan Ayşe T.'nin kullandığı 34 AB 6050 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 AB 6050 plakalı otomobil enerji nakil hattı direğine çarparak dururken, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi, kaza yerine 50 metre mesafedeki özel bir hastanenin acil servisinde görevli doktor yaptı.

Ayşe T., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),