Bursa'da Ramazan Pidesi İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bursa'da sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi için vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyraklar oluşturdu.

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti haline gelen Ramazan pidesini almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun pide kuyruklarını beklemek istemeyen vatandaşlar ise ekmek ve daha önceden çıkmış pideleri almayı tercih etti. Ezan okunmasına rağman pide kuyruğunun sürdüğü görüldü. - BURSA