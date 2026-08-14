Bursa'da Park Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
BURSA'da, park halindeyken yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 10.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'ndeki park halinde bulunan motosiklette çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
-Haber-Kamera: Muhammet SEZGİN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı