Haberler

Bursa'da Park Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'da, park halindeyken yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'ndeki park halinde bulunan motosiklette çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

-Haber-Kamera: Muhammet SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile taciz dayağına ilk yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

24 günde 9 kilo verdi! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı

24 günde 9 kilo verdi! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı

Antrenman saatini duyunca verdiği cevap olay oldu
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor

Taciz iddiası sonrası dövülmüştü! CHP'li vekil aforoz ediliyor
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Öcalan sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır