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Bursa'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Bursa'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, orman yangınlarının önlenmesi ve müdahale çalışmaları hakkında bilgi almak için orman çalışanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde hazırlandıkları tedbirler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'ı ziyaretinde orman çalışanlarıyla da 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı'nda bir araya geldi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, yangın anında yapılacak müdahale çalışmaları ve yürütülmesi gereken faaliyetler hakkında bilgi aldı. Orman çalışanlarıyla da 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı'nda bir araya geldi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, orman yangınları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Bursa ilinin orman yangınları açısından hassas alanlara sahip olduğunu ve sezon öncesi hazırlıkların tamamlandığını belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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