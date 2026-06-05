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Bursa Şehir Hastanesi'ne bin 500 araçlık otopark müjdesi

Bursa Şehir Hastanesi'ne bin 500 araçlık otopark müjdesi
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Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, Emek-Şehir Hastanesi metro hattının yıl sonunda tamamlanacağını, Bursa Şehir Hastanesi'nin otopark sorununun ise bin 500 araçlık yeni otoparkla çözüleceğini açıkladı. Ayrıca hızlı tren testlerinin temmuzda başlaması bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, Emek- Şehir Hastanesi metro hattının yıl sonunda biteceğini, Bursa Şehir Hastanesi'nin büyük sorunlarından biri olan otopark sorunun da bin 500 araçlık yeni otoparkla birlikte son bulacağını söyledi.

BGC Yönetimiyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, "Bursa'da Temmuz ayından itibaren hızlı tren için testler başlamış olmasını bekliyoruz. 2026 yılı sonuna doğru hayırlısıyla faaliyete girecektir. Bununla birlikte, Emek- Şehir Hastanesi metro hattının da faaliyete geçecek. Hızlı trenin faaliyete geçmesi ve Emek- Şehir Hastanesi hattının da hizmete başlamasıyla, trafik yoğunluğu hafifleyecek. Ayrıca, Bursa başta olmak üzere çevre illerin de yükünü çeken Bursa Şehir Hastanesi içerisindeki araç trafiği ve park sorununu ortadan kaldıracak projeyi de hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin ile yaptıkları görüşmenin üzerine otopark sorununa çözüm bulmak için çalışma başlattıklarını belirten Başkan Vekili Biba, "Yaptığımız projelendirmenin ardından biz de, hemen bin 500 araçlık otopark yapımı için çalışmalara başladık. Yakın zamanda hastanemize nefes aldıracak bu sorunu da gidermeyi planlıyoruz. Yıl sonunda onun da hizmete girmesini umuyoruz" dedi.

Bilindiği gibi her geçen gün yoğunlaşan hasta sayısının yanı sıra, 2 bin 500'e yakın Bursa Şehir Hastanesi personelinin de genelinin araçla hastaneye gelmesi araç trafiğinde etkili oluyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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