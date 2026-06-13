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Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı
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Bursa Valiliği, öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Bursa Valiliği, öğle saatlerinden itibaren kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Bursa genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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