Bursa'da yağan karı fırsat bilen vatandaş şehir merkezinde kayak yaptı

Bursa'da yağan karı fırsat bilen vatandaş şehir merkezinde kayak yaptı
Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kar yağışı sonrası kayak takımıyla yokuş aşağı kayan bir vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu. O anlar çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Bursa'da şehir merkezine yağan karı fırsata çeviren bir kişi, kayak takımıyla yokuş aşağı kayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen yollarda kayak takımıyla kayan vatandaş, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

