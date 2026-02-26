Bursa'da yağan karı fırsat bilen vatandaş şehir merkezinde kayak yaptı
Merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen yollarda kayak takımıyla kayan vatandaş, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı